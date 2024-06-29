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  • “HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında soruşturma başlattı” iddiasına yalanlama
Güncel

“HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında soruşturma başlattı” iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, 'Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma başlattı.” iddiası doğru değildir.' denildi.

29 Haziran 2024 Cumartesi 18:57 - Güncelleme:
“HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında soruşturma başlattı” iddiasına yalanlama
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DMM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, " HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma başlattı." iddiası doğru değildir.

Bahse konu paylaşımda yer alan iddialar gerçek dışıdır.

Hakimler ve Savcılar Kuruluna Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında bir şikayet olmadığı gibi başlatılan bir soruşturma da bulunmamaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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