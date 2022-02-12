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HSK, ihraç edilen 8 eski hakim ve savcının yeniden inceleme talebini reddetti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 8 eski hakim ve savcının yeniden inceleme talebini reddetti.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 11:33 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 11:33
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Resmi Gazete'de yayımlanan HSK Genel Kurulu kararında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensubiyet, irtibat ve iltisakının sabit görülmesi nedeniyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen eski İzmir Vergi Mahkemesi üyesi Kemal Babaoğlu, eski Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Şeref Murat Erkılıç, eski Yargıtay Tetkik Hakimi Mehmet Uçar, eski Kayseri Cumhuriyet Savcısı Tuğba Yeter Aydın, eski Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Erdem Burak Bakırcı, eski Sakarya Cumhuriyet Savcısı Şerif Fidan, eski Elbistan Cumhuriyet Savcısı Ömer Aslan ve eski Fethiye Cumhuriyet Savcısı Aykut Keser'in yeniden inceleme talebinde bulunduğu bildirildi.

Kararda, ismi geçenler hakkında Genel Kurulun 1 Ekim 2021'de verdiği kararın yerinde olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına, ilgililerin yeniden inceleme taleplerinin ayrı ayrı olmak üzere esastan reddine oy birliği ile kesin olarak karar verildiği kaydedildi.

  • Hakimler ve Savcılar Kurulu
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