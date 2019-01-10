HSK ihraç son dakika isim listesi açıklandı mı? 2019 HSK ihraç listesi hakim savcı isimleri belli oldu mu? soruların yanıtları merak ediliyor. Alınan son dakika bilgisine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ irtibatı nedeniyle 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. HSK tarafından ihraç edilen 17 hakim savcının isimleri belli oldu! Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etmesine dair karar yarın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. İşte HSK kararıyla 10 Ocak 2019 tarihinde ihraç edilen hakim savcı isimleri

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ irtibatı nedeniyle 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

HSK Genel Kurulu, FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında önemli bir karar aldı. Genel Kurul'da FETÖ şüphesi bulunan 36 hakim ve savcının durumu değerlendirildi.



Habertürk'ün aktardığına göre, bu isimlerden 17'sinin FETÖ iltisakı tespit edilerek, meslekten ihraçlarına karar verildi.



Şemdinli iddianamesini yazan Ferhat Sarıkaya FETÖ iltisakı nedeniyle ikinci kez meslekten ihraç edildi. Sarıkaya daha önce Şemdinli soruşturmasındaki usulsüzlüklerinden dolayı meslekten ihraç edilmişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 17 hakim ve savcının kimlikleri belli oldu. İşte bugün toplanan HSK Genel Kurulu'nda haklarında ihraç kararı verilen yargı mensuplarının isimleri…



Yatağan Hakimi Ergül Bala



Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Suphandağı



Adana Hakimi Ayşe Atalay



Gaziantep Hakimi Mahmut Yaşar



Mardin İdare Mahkemesi Üyesi Tuğba Şule Kızıltoprak



Germencik Cumhuriyet Savcısı Onur Kaya



Çatalca Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Yeler



Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya



Mersin Cumhuriyet Savcısı İdris Turgut



İstanbul Hakimi Caner Kahraman



Manavgat Hakimi Feyza Temizkan



Gebze Hakimi Lokman Kambur



Şanlıurfa Hakimi Takup Tatlı



Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Anuk



Adana Cumhuriyet Savcısı Mustafa İbrahim Kenanoğlu



Ilgaz Cumhuriyet Savcısı Habib Nişancı



İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sayıt Dedebali

Meslekten çıkarma kararlarının, HSK'ya gelen şikayet, ihbar, inceleme, soruşturma dosyaları ve bu dosyalar hakkında verilen kararlar ve mahallinde yapılan araştırmalar, FETÖ/PDY ile ilintili dosyalarda görev alan hakim ve cumhuriyet savcılarının bu dosyalardaki işlemleri ve verdikleri kararlar, örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında ifadelerine başvurulan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları ve soruşturma sürecinde samimi itiraflarda bulunan hakim ve savcıların beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alındığı kaydedildi.