20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:42 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:05

Hakim ve Savcı Atama Töreni'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans ile katıldı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İnsanlığın varoluş mücadelesinin en temel unsuru adalettir. Buna inanmayan kimsenin bu mesleği hakkı ile yapması mümkün değildir. Unutmayınız, hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Kendi vicdanında ahlaka ve adalete sahip olmayanların kağıt üzerindeki kararlarının bir önemi yoktur.

Vasat bir kanunla hakim ve savcılar adaleti tesis edebilir. Ama vicdanı olmayan hakim ve savcıların elinde kanunlar birer zulüm aracına dönüşebilir.

Evlatlarınıza bırakacağınız en önemli miras, tertemiz bir isim olacaktır. Çok para kazanmak isteyen varsa yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Şan, şöhret peşinde olan varsa o da yanlışı mesleği seçmiştir.

Görevinizi layıkıyla yaptığınızda birer hakim ve savcı olarak anılacaksınız.

Her ne kadar yüz yüze olamasak da tüm hakim ve savcı arkadaşlarımın yüreğinin de aynı hislerle kaplı olduğuna inanıyorum. Adaletle verdiğiniz her kararda, attığınız her adımda yanınızda olacağız.