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HSK müfettişine bıçaklı saldırı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yemekhanesinde çalışırken iş akdi sonlandırılan Berat C., HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı bina otoparkında bıçakla yaraladı.

DHA22 Ekim 2024 Salı 16:39 - Güncelleme:
HSK müfettişine bıçaklı saldırı
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Olay, öğle saatlerinde Mevlana Bulvarı üzerindeki HSK binasında meydana geldi. İş akdi sonlandırılan Berat C., HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı takip ederek bina otoparkında boğazından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Aslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli ise gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

  • HSK
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