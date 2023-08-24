HSK, müstemir yetki kararnamesini yayımladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adli yargı ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri ile idari yargı ilk derece ve bölge idare mahkemeleri başkan, üye ve hakimlerine ilişkin müstemir yetki kararnamesi HSK tarafından açıklandı. Yargı camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

HSK, yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunacakların başvurularını 4 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'a kadar yapabileceklerini açıklayarak, müstemir yetkileri belirlenenlerin yeni görevlerinde başarılar diledi.