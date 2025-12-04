İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4524
  • EURO
    49,6415
  • ALTIN
    5719.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun! HSK savcı hakkında soruşturma başlattı
Güncel

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun! HSK savcı hakkında soruşturma başlattı

HSK, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin adlî emanetinde bulunan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün, adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı iddiasına ilişkin adli emanetten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Y. E. hakkında soruşturma başlattı.

IHA4 Aralık 2025 Perşembe 14:39 - Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun! HSK savcı hakkında soruşturma başlattı
ABONE OL

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin adlî emanetinde bulunan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün, adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı iddiasına ilişkin HSK tarafından, adli emanetten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Y. E. hakkında soruşturma başlatıldı.

Adli Emanet Deposu vurgununda kritik gelişme

HSK, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin adlî emanetinde yer alan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün, adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı iddiasına ilişkin, adli emanetten sorumlu olan Cumhuriyet Savcısı Y. E. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soygunun detayları ortaya çıktı

Ayrıca hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli memur hakkında yakalama kararı çıkartılırken, şüphelinin aylar öncesinden vize başvuru yaptığı öğrenildi.

Büyükçekmece'de akılalmaz soygun

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.