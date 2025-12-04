İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin adlî emanetinde bulunan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün, adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı iddiasına ilişkin HSK tarafından, adli emanetten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Y. E. hakkında soruşturma başlatıldı.

Adli Emanet Deposu vurgununda kritik gelişme HSK, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin adlî emanetinde yer alan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün, adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı iddiasına ilişkin, adli emanetten sorumlu olan Cumhuriyet Savcısı Y. E. hakkında soruşturma başlatıldı. Soygunun detayları ortaya çıktı Ayrıca hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli memur hakkında yakalama kararı çıkartılırken, şüphelinin aylar öncesinden vize başvuru yaptığı öğrenildi. Büyükçekmece'de akılalmaz soygun