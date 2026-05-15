İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5316
  • EURO
    53,3688
  • ALTIN
    6806.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • HSK'dan 4 ilçeyi ilgilendiren kritik karar: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Güncel

HSK'dan 4 ilçeyi ilgilendiren kritik karar: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), yeni kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerini belirlemesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 00:35 - Güncelleme:
HSK'dan 4 ilçeyi ilgilendiren kritik karar: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
ABONE OL

Buna göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, yeni kurulan Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesi teklifine ilişkin 13 Mayıs tarihli yazısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşüldü.

Genel Kurul, Sandıklı ilçesinin Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçeleri" olarak belirlenmesine, Serik ilçesinin Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Serik Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Serik ilçesi" olarak belirlenmesine, Suşehri ilçesinin Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Suşehri Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Suşehri, Akıncılar, Gölova, İmranlı ve Koyulhisar ilçeleri" olarak belirlenmesine, Ortaca ilçesinin Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Ortaca Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçeleri" olarak belirlenmesine karar verdi.

Karar, belirtilen mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.