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HSK'dan flaş karar: 16 Haziran'da başlıyor

HSK, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi.

29 Mayıs 2020 Cuma 10:56 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 10:56
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