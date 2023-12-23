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HSK'dan Güz Kararnamesi hakkında açıklama: Gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir

Bazı yayın organlarındaki yayınlara ilişkin açıklama yapan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 'Yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir.” ifadelerini kullandı.

IHA23 Aralık 2023 Cumartesi 16:25 - Güncelleme:
HSK'dan Güz Kararnamesi hakkında açıklama: Gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), güz kararnamesinde görev yerleri değişen yargı mensupları hakkında, bazı yayın organlarındaki yayınlara ilişkin açıklama yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan Güz Kararnamesinde hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak; ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu minvalde yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir."

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