HSK'dan Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili açıklama: İntihar düşük ihtimal

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili HSK'de yürütülen incelemenin sürdüğünü, henüz kurula dahi iletilen bir bilgi ve belge bulunmadığını bildirdi.

Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili mahallinde devam eden idari soruşturma sırasında HSK müfettişlerinin "intihar düşük ihtimal" değerlendirmesinde bulundukları iddiasına bazı yayın organlarında yer verilmesi üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili adli soruşturmanın Görele Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, Kurul müfettişlerinin ise ölen kızın babasının, olay nedeniyle etkin soruşturma yapılmadığına yönelik iddia ve şikayetlerini incelemek için görevlendirildiğini kaydetti.

Yılmaz, "Yasa gereği gizli yürütülen inceleme, mahallinde halen sürdürülmekte olup henüz kurulumuza dahi iletilen bir bilgi ve belge bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın 12 Nisan 2018'de hayatını kaybettiği olayla ilgili baba Şaban Vatan'ın talebi doğrultusunda HSK tarafından inceleme başlatılmıştı.