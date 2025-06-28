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HSK'nin 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişikliği kararnamesi Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 07:31 - Güncelleme:
HSK'nin 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişikliği kararnamesi Resmi Gazete'de
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Kararda, HSK Birinci Dairesinin 27 Şubat'ta 336 sayılı, 13 Mart'ta 441 ve 442 sayılı, 17 Nisan'da 615 sayılı ve 20 Haziran'da 963 ve 964 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi.

Buna göre, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

Ayrıca, kararnameyle 24 ilin başsavcısı da değişti.

Bu illerde yapılan başsavcı değişiklikleri ise şu şekilde:

"Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Özkan Levent Taşkoparan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Gökhan Kapağan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara Van Cumhuriyet Başsavcılığına, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu Batman Cumhuriyet Başsavcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına, Tire Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına, Erbaa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına ve Urla Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına atandı."

Öte yandan, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına getirilirken, yerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı atandı.

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