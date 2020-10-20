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Güncel

HSK'nın meslekten ihraç ettiği iki hakime gözaltı

HSK'nın meslekten ihraç ettiği 11 hakimden 2'si Ankara polisi tarafından gözaltına alındı.

20 Ekim 2020 Salı 10:03 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 10:03
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