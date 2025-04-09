İmamoğlu'nun PKK ile irtibatını sağlayan ve 3 ayda 171 kez görüştüğü eski HDP Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'ın 5 Mart'ta Berlin'e kaçtığı belirlenmişti.

24 TV ekranlarında yayınlanan Moderatör programına konuk olan Star Gazetesi Yazarı Av. Altıparmak gizlenen iki telefon hattına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altıparmak, "İddianame ile ben Türkiye'de birçok şeyin değişeceği kanaatindeyim. Özellikle bu medya ilişkisi veya medyanın yönetimi anlamında ki para transferlerinin 'Saraçhane Medyası' denilen yapının teşekkül etmesi anlamında ki süreçte sarf edilen maddi kaynağın nereden geldiği konusunda bir detaylı araştırmanın yapılırsa bunun çok net bir şekilde bu soruşturmalarla bağlantılı olduğu değerlendirilebilen bir gerçek" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN İKİ TELEFONUNU GİZLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI



Hangi yazışmaların ortaya çıkmasından korktu?



Star Gazetesi Yazarı Av. Cüneyd Altıparmak (@cuneyd6parmak), değerlendiriyor pic.twitter.com/3ZEj8V4PPa — 24 TV (@yirmidorttv) April 9, 2025

Altıparmak, "Bir adım sonra itirafların geldiği evreyle karşılaşacağız. İçeride bulunanların olayın veya sürecin örgüsüyle ilgili bir takım reklam konusunda çalışan kimselerin bu konuyla ilgili bir takım beyanat verdiğini veya etkin pişmanlıktan başvuruda bulunduğunu gördük" değerlendirmesinde bulundu.

"İMAMOĞLU'NA BIRAKILMIŞ BİR ALAN"

Altıparmak ayrıca, "Kişilerin aynı baz istasyonundan telefonla görüştükleri, yani telefonlarının sinyallerinin aynı baz istasyonundan olduğu, bu da, onların mütemadiyen aynı çevrede aynı alanda bulunduklarını gösteriyor. Hatta biz bunu Narin cinayetinde daraltılmış bir baz istasyonu çözümlemesiyle noktasal olarak nerede olduklarını tespit edebildiklerini görebiliyoruz. Burada bir partinin genel başkan yardımcısı sıfatıyla bu kişinin bulunmadığının altını çizmek gerekiyor. Bir kent uzlaşısı meselesi CHP'nin kurumsal yapısı içerisinde tamamen İmamoğlu'na deruhte ettirilmiş ona bırakılmış bir alandı" diye konuştu.

KİLİT İSİM AZAD BARIŞ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İmamoğlu ile PKK bağlantısını firari Azad Barış'ın kurduğu öğrenildi. PKK güdümündeki Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin koordinatörü ve HDP Genel Başkan yardımcısı Barış'ın İBB gelen sekreteri Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Murat Ongun ve tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le de irtibatlı olduğu saptandı.