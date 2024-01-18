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Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın yanındaki binada kayma meydana geldi

Gaziosmanpaşa'da bir inşaat kazısı sırasında temelinde kayma yaşanan bitişikteki 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 11:27 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın yanındaki binada kayma meydana geldi
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Karadeniz Mahallesi 1149 Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaat çalışması sırasında, bitişiğindeki 5'er katlı iki binanın temelinde kayma meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, birbirine bitişik olan ve aralarında açılma meydana gelen binalarda oturanları tahliye etti.

İnşaat alanındaki çalışmalar durdurulurken, çevresine bariyerler çekilerek güvenlik önlemi alındı.

Binaların bulunduğu sokaktaki araçlar da önlem amaçlı bulundukları yerden kaldırıldı.

Ekiplerin, olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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