Hububat destekleri ne zaman ödenecek? Hububat nedir? soruları milyonlarca çiftçi tarafından araştırılıyor. Çiftçilerin 2018 yılından kalan 1.2 milyar lira yağlı tohum ve hububat desteği 6 Ağustos’ta ödenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta ödeneceğini açıkladığı destekler bayram öncesi 6 Ağustos Salı günü çiftçilerin hesabına aktarılacak. Hububat ve yağlı tohum desteği kapsamında, pamuk, yağlık ayçiçeği, kanola ,soya,aspir, buğday,arpa,dane mısır üreten çiftçilere ödeme yapılacak.Hububat destekleri hakkında tüm detayları sizler için araştırdık..

HUBUBAT DESTEKLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çiftçiye 1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün saat 18:00 itibarıyla yapılacak.

HUBUBAT NEDİR?

Hububat, buğday, arpa benzeri ürünlerin hasat edildikten sonraki adına verilen isimdir. Tahıllar dünyada en fazla tüketilen gıdalardır. Birçok farklı yemek türünde kullanılır. Ayrıca işlenerek ekmek olarak tüketilir.

Tahıl hammaddesi olan ürünlerin yetişme şartları hemen her yere uygun olduğu için dünyada da en fazla yetişen gıdalar içinde yer alır. Hububat ayrıca un, ekmek, makarna gibi ürünlerin yapımında kullanılır. Besleyici ve tok tutma özelliği de vardır.

HUBUBAT TÜRLERİ

Genellikle sıcak bölgelerde yetişen mısır, pirinç, sorgum ve daha serin iklime sahip bölgelerde yetişen arpa, yulaf ve çavdar başlıca hububat türleridir.