Türkiye'de yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelede çeşitli kurumlarca çalışmalar yürütülüyor. Yasa dışı bahis suçu genellikle yurt dışı merkezli internet siteleri üzerinden, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla ve başkalarına ait banka hesapları kullanılarak kripto para transferleriyle organize ediliyor.

Güvenlik güçlerinin yakın takibinde olan yasa dışı bahis suçluları, çeşitli yöntemlerle erişim engellerini aşmaya çalışıyor.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve 49 şüphelinin tutuklandığı yasa dışı bahis soruşturmasında deşifre edilen "finans evleri" de bu suçun engelleri aşma yöntemlerini ortaya koyuyor.

- HÜCRE EVİ MODELİYLE BAHİS SİTELERİNİ YÖNETMİŞLER

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda Menemen ilçesinde finans evleri olarak kullanılan 3 adreste yasa dışı bahis faaliyetleri tespit edildi.

Polisin tespitlerine göre şüpheliler, bahis organizasyonunda kullandıkları villaların açığa çıkması üzerine insan yoğunluğunun fazla olduğu sitelere yöneldi. Dikkat çekmemek için eşli ve çocuklu bir şekilde kendilerine aile görünümü veren şüpheliler, belirledikleri sitedeki evleri kiraladı.

Ardından yasa dışı bahiste kullanacakları telefon, tablet ve bilgisayarları bu evlere taşıyıp dijital altyapıyı sağlayan şüpheliler, yurt dışı merkezli bahis sitelerinden "adminlik" alarak evleri bahis oynanmaya hazır hale getirdi.

Örgüt yöneticilerince bahis organizasyonunu yönetmek için birbirini daha önce tanımayan örgüt üyeleri, bu evlere yerleştirildi. Şüphelilerin hücre evlerinden hiç çıkmadan yaşamlarını sürdürdüğü ve vardiyalı bir şekilde bahis sitelerini yönettiği belirlendi.

Şüphelilerin bahis sitelerindeki oyuncular arasındaki para trafiğini mesajlaşma uygulaması Telegram'dan örgüt yöneticilerinin verdiği talimatlar doğrultusunda yönettiği saptandı.

- IBAN KİRALAMA VE KRİPTO TRANSFERİ

Örgütün yakalanmamak için yasa dışı bahiste kullandıkları telefon hatları ve para transferlerinin gerçekleştirildiği hesap numaraları ve kripto hesaplarını sosyal medya uygulamalarından görüştükleri kişilerle komisyon karşılığında kiraladıkları öğrenildi.

Yasa dışı bahisten IBAN numaralarına gönderilen paraların izini kaybettirmek için birçok hesaba aktaran şüphelilerin, daha sonra paraları kripto cüzdanlarla yurt dışına transfer etmeye çalıştıkları tespit edildi. Örgüt üyelerinin zaman zaman paraları hesap sahibi kişilerden elden teslim aldığı da açığa çıkarıldı.

Polis ekiplerinin evlere gerçekleştirdiği baskınlar sırasında suçüstü yakalanan şüphelilerin kullandıkları bazı telefon ve tabletleri camdan attıkları, zarar gören cihazlardaki verilerin kurtarılarak soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.

Şüphelilerin yönettikleri hesapları inceleyen siber polisi, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 2 milyar liralık para trafiğini ortaya çıkardı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, yasa dışı bahiste bağlantısı bulunan diğer kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

- OPERASYON

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik soruşturma yürütülmüştü.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, 17 Şubat'ta gözaltı kararı verilen 59 şüpheliden 55'i düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Zanlılardan 49'u tutuklanırken, 1'i hakkında ev hapsi kararı verilmiş, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.