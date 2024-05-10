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Hücre evine FETÖ baskını! İki ayrı kimlikle kandırmaya çalıştı

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçundan hapis cezası ile aranan şahıs hücre evinde yakalandı. Kimlik kontrolünde kardeşinin adına düzenlenen kimlik kartını ibraz eden şahsın üzerinden de başkasına ait kimlik çıktı.

IHA10 Mayıs 2024 Cuma 12:17 - Güncelleme:
Hücre evine FETÖ baskını! İki ayrı kimlikle kandırmaya çalıştı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ örgüt üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan L.D., Aksu ilçesinde bulunan bir hücre evinde yakalandı. Kimlik kontrolünde kardeşi T.D. adına düzenlenen kimlik kartını ibraz eden L.D.'nin yapılan üst aramasında ise H.K. adına düzenlenmiş kimlik kartı ele geçirildi.

Şahsın saklanmış olduğu adreste yapılan aramada ise 1 askeri öğrenci kimlik kartı, 1 TSK subay kimlik kartı, 1 tapu, dijital materyaller ve yüklü miktarda para ile döviz ele geçirildi.

L.D. hakkında "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrıca adli işlem başlatıldı.

  • FETÖ/PDY üyelik
  • Hücre evi yakalama
  • Sahte kimlik

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