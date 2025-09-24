İSTANBUL 26°C / 18°C
Güncel

Hücum yeleği ve kask takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Maskeli ırkçı saldırganının cezası belli oldu

Eskişehir'de ırkçılık sembolünün bulunduğu ekipmanlar kuşanıp bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan 18 yaşındaki Arda Küçükyetim'e 74 yıl 17 ay hapis cezası verildi.

IHA24 Eylül 2025 Çarşamba 15:52 - Güncelleme:
Hücum yeleği ve kask takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Maskeli ırkçı saldırganının cezası belli oldu
Olay, 12 Ağustos 2024 tarihinde Tepebaşı ilçesi Uluönder mahallesinde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana geldi. Üzerinde ırkçılık sembolü bulunan hücum yeleği giyen, kask ve gözlük kullanıp yüzünü maskeyle gizleyen Arda Küçükyetim, bir çay bahçesinde 5 vatandaşı bıçaklayarak yaraladı.

Bu anları cep telefonundan canlı olarak yayınlayan Küçükyetim, gözaltına alınarak tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Küçükyetim hakkında 'Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüsten' 100 yıla ve 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

TOPLAM 74 YIL 17 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Zanlı Arda Küçükyetim'in yargılandığı davada karar çıktı. Gerçekleştirilen kapalı duruşmada Küçükyetim'in 'Tasarlayarak Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 4'er kez ayrı ayrı 15'er yıl, yine 'Tasarlayarak Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay ve 'Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Küçükyetim'e toplam 74 yıl 17 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

