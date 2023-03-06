HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Adalet bizim birinci öncelikli hedefimiz

Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkesin kendi arafını anlattığı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu.

Elönü'nün sorularını cevaplayan Uçan'ın açıklamaları şöyle;

Kafam çok net, gençlik yıllarımdan itibaren bir doğrultu çizdim ve istikrarlı bir şekilde o doğrultuda ilerlemeye çalışıyorum.

Dünyevi olarak istediği şeylere ulaşamayan bu nedenle mutsuz olan bir insan olmadım hiçbir zaman.

Allahû Teala bize Müslüman adını vermiş, bu isim bize yetiyor. Önüne, arkasına başka bir şey koymaya gerek yok.

Biz yoktuk bizi var etti, bu çok büyük bir lütuf. Yokluğun zifiri karanlığından varlığın aydınlığına çıkmak çok büyük bir lütuf. Allah bizi var etti.

Bizim davamız; insanları kula kulluktan kurtarmaktır. Biz inanıyoruz ki, bu dava bize babamız Adem'den miras kalmış bir davadır.

Bir kadın tweet attı "ellerinde kurban eti yoktu, ellerinde satırlar vardı" dedi bir iftira attı. Vahşi sırtlan sürüsünü temize çıkarmak için o tertemiz şehitlere iftira atacak kadar alçalanlar oldu.

Adalet bizim birinci öncelikli hedefimizdir ve bunu ilan ediyoruz. Önce insan, önce adalet diyoruz. Siyaset insan merkezli olmalıdır, siyaset ahlaklı olmalıdır.

Biz kendimizi başkaları üzerinden ifade etmekten olabildiğince kaçınan bir siyasi partiyiz. "Seçilecek aday" diyorlar, halk kimi desteklerse o seçilecek, bu kadar basit bir formül.