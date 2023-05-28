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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Milletimiz en hayırlı olanı takdir edecektir

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu Başakşehir'de kullandı. Gazetecilere konuşan Yapıcıoğlu, 'Öyle inanıyorum ki milletimiz engin sağduyusuyla memleketimiz ve milletimiz için en hayırlı olanı takdir edecektir.' ifadelerini kullandı.

AA28 Mayıs 2023 Pazar 13:35 - Güncelleme:
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Milletimiz en hayırlı olanı takdir edecektir
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Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Yapıcıoğlu, 1250 numaralı sandıkta oy verdi.

Yapıcıoğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Seçimin kazasız belasız sonuçlanmasını istediklerini ifade eden Yapıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni sistemde ilk kez ikinci tur oylaması yapılıyor. Milletimizin iradesi en sağlıklı şekilde tam anlamıyla sandığa yansır ve inşallah sandığa yansıyan irade neyse olduğu gibi ortaya çıkar. Sonuç ne olursa olsun sandıktan çıkan neticeyi herkes kabullenmeli. Öyle inanıyorum ki milletimiz engin sağduyusuyla memleketimiz ve milletimiz için en hayırlı olanı takdir edecektir. Rabbim de en hayırlı olana bizleri ulaştırsın."

Yapıcıoğlu, okul çıkışında kendisine çiçek veren küçük bir kızla sohbet etti.

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