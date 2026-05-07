HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, aralarında Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan'ın da bulunduğu gazetecilerle Meclis'te bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak PKK'dan kaynaklanan terör sorunu ile Kürt meselesinin birbirinden ayrılması gerektiğini söyleyen Yapıcıoğlu, sürecin durmadığını ancak yavaşladığını belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu "Süreç uzarsa tıkanma riski o zaman doğacaktır Mümkün olan en yakın şekilde bu sorunları çözmek gerekiyor. Şiddet sorunu ile Kürt meselesini birbirinden ayırmak lazım" dedi.

Gerçekten silah bırakılıp bırakılmadığına dair durumun netleşmediğini kaydeden Yapıcıoğlu, "Bize göre sorun tek boyutlu değil Türkiye'nin mutlaka halletmesi gereken bir şiddet sorunu var. Bir de bir asrı aşkın süredir Kürt meselesi vardır. İkisi birbirinin bağımsızdır, birbirinin sonucu değildir. Bize göre her ikisi de çözülmeli bu bir tercih değil sorumluluk. Başından beri sürece destek verdik" diye konuştu.

"ÖCALAN KÜRTLERİN TEMSİLCİSİDİR" DENİLİRSE ÜZÜLEN ÇOK OLUR

TBMM çatısı altında oluşturulan Komisyonda görev aldıklarını hatırlatan Yapıcıoğlu, HÜDA PAR adına bir rapor hazırladıklarını ve sürecin nihayete ermesi için 11 maddelik bir yasa taslağı teklifi sunduklarını anlattı.

Silah bırakan örgüt mensuplarının durumuna ilişkin gözlem ve tespit kurulu oluşturulması gerektiğini söyleyen Genel Başkan terör sorunu ile Kürt meselesinin birbirine karıştırılmamasının altını ısrarla çizdi.

PKK lideri Öcalan'ın tüm Kürtlerin temsilcisiymiş gibi sunulması halinde Kürtler içinde bundan üzülüp incineceklerin sayıca çok fazla olacağına dair uyarılarda bulundu.

CHP YARGILAMALARI HAKKINDA: REZALET DİZ BOYU

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP'li belediye başkanlarının yargılanma süreçlerine dair soruları ise şöyle cevapladı:

"Bir parti için demiyorum ama maalesef kamuoyunun önüne gelen dosyalarda rezalet diz boyu. Özel hayatına aldığı kadınlara belediyeden maaş ödetmeye varana kadar utanç verici çok fazla durum var. CHP'de cumhurbaşkanı adayımız denilen belediye başkanıyla ilgili de yapılan tek savunma "bu siyasi operasyondur" oluyor. Ama ithamlara dair tek cümle etmiyorlar. Kötülüğü savunmamak gerekir. Ya bunun kurumsal bir pislik olduğunu kabul edeceksiniz ya da eğer kurumsal değilse o pisliği partinizden temizleyeceksiniz. Bunun başka yolu yoktur."

"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN FAİLİ MEÇHULLER ÇÖZÜLMELİ"

Şüpheli ölümlere ilişkin başlatılan yeni soruşturma süreçlerini desteklediklerini duyuran Yapıcıoğlu, Gülistan Doku cinayeti için, "Ucu nereye giderse gitsin çözülmeli" derken, Rojin Kabaiş cinayeti için de "Ümit ediyoruz ki bu olay da bütün yönleriyle aydınlatılır" ifadelerini kullandı. Narin Güran cinayeti ile ilgili de dosyanın yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

"BİR TEK ÇOCUK ÖLECEĞİNE 100 KÖPEK ÖLSÜN!"

Zekeriya Yapıcıoğlu başıboş sokak köpeklerine ilişkin soruna da değinerek "Bir tek çocuk öleceğine 100 köpek ölsün. Sorun hayvanların kendisi değildir. Merhamet sorunu da değildir. Toplum sağlığı hepsinden önemlidir. Sorun hayvanların doğru yerde tutulmamasıdır. Sorun hayvanlarla insanlarını eşit görülmesidir. Tüm hayvanlar bir insan etmez. İnsan sağlığını öncelemek bütün hayvanların itlaf edilmesini istemek değil bu ikisini birbirine karıştırmayalım" dedi.

"SEÇİMLER 2027 SONBAHARINDA YAPILABİLİR"

Yapıcıoğlu, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Meclisin erken seçim kararı alması gerektiğini hatırlatarak, seçimlerin 2027 sonbaharında yapılacağını düşündüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağını ve Cumhur İttifakı ile yola devam edip etmeyeceklerini soran gazetecilere Yapıcıoğlu, "Adayımız henüz belli değil. Çünkü henüz adaylar belli değil. Biz hala Cumhur İttifakı'nın bileşenleri arasındayız" yanıtını verdi.

"YENİ ANAYASA TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR, İHTİYAÇTIR"

Yeni anayasa tartışmasına ilişkin olarak da Yapıcıoğlu, "İkinci yüzyıla kendi iç barışını sağlamış iç cepheyi tahkim etmiş bir şekilde girmek zorundayız. Bütün sorunlarımızı halkın meşru taleplerini karşılayacak şekilde toplumsal mutabakatla yeni bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı var. Birileri yeni anayasa gündeme geldikçe kurucu iradenin oluşmadığını, meclisin anayasa yapamayacağını, değişiklik yapabileceğini söylüyor. 44 yıldır darbe ruhu taşıyan bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Değiştirmek gerekir. Meclis'in kendi hakkına ve yetkisine sahip çıkması lazım. Tıpkı terörsüz Türkiye komisyonunda olduğu gibi ortak noktalarda buluşulabilir" dedi.

İSRAİL VATANDAŞLARI TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILMALI

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'na İsrail saflarında soykırıma katılan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılmasına yönelik Meclise verdikleri kanun teklifinin akıbeti de soruldu.

Yapıcıoğlu "HÜDA PAR olarak iki yıl önce soykırıma katılan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılması için kanun teklifi verdik. Tüm partilere de gerek teklifin hazırlanması gerekse Genel Kurul gündemine alınması konusunda teklifte bulunduk. Ancak bizim teklifimizden sonra 100'ün üzerinde teklif Genel Kurul gündemine alınıp kanunlaşmasına rağmen bizim teklifimiz hala bekliyor" açıklamasında bulundu.