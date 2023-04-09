HÜDA PAR'dan CHP'li Öztrak'a cevap: Bu halk Kuvayımilliye ruhu ile CHP istibdadını tarihe gömecek

HÜDA PAR'dan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın eleştirilerine yanıt verildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın partimizi hedef alan ve konuşma metnindeki hezeyanlarını kamuoyunun bilmesi ve bu zatı tanıması için bu açıklamayı yapmamız kaçınılmaz olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Seçim gününe kadar HÜDA PAR'a saldırarak günü kurtarmaya çalışıyorsunuz. Çünkü bu halka sunabileceğiniz bir projeniz yok. 15 Mayıs'ta bu halk, imana dayanan Kuvayımilliye ruhu ile CHP istibdadını bir daha anılmamak üzere tarihe gömecek." denildi.