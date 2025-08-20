İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9242
  • EURO
    47,7265
  • ALTIN
    4391.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hudut kapılarından Suriye'ye pasaportla geçiş başladı... İçişleri Bakanlığı duyurdu
Güncel

Hudut kapılarından Suriye'ye pasaportla geçiş başladı... İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı, '8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır.' açıklamasında bulundu.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:35 - Güncelleme:
Hudut kapılarından Suriye'ye pasaportla geçiş başladı... İçişleri Bakanlığı duyurdu
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşlarının, Suriye sınırında Barış Pınarı Harekat Bölgesi hariç olmak üzere hudut kapılarından pasaportla giriş çıkış yapabileceğini bildirdi.

Bakanlığın Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye kara hudut kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Harekat Bölgesi hariç, diğer kara hudut kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

Sıcaktan bunaldılar, serin sulara daldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.