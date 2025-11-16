İSTANBUL 18°C / 12°C
16 Kasım 2025 Pazar
Güncel

Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok! MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yaptığı arama tarama sonucunda 68 bin 852 gram uyuşturucu madde ele geçirdi' ifadelerini kullandı.

16 Kasım 2025 Pazar 15:35
Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok! MSB paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 68 bin 852 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtirken, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yaptığı arama tarama sonucunda 68 bin 852 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

