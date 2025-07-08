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  • Hudutta asayiş berkemal: Kaçakçılara ve teröristlere geçit verilmedi
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Hudutta asayiş berkemal: Kaçakçılara ve teröristlere geçit verilmedi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, haziran ayında sınır hattında 3 bin 427 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişinin engellendiğini açıkladı. Öte yandan Koç, terör ve kaçakçılıkla mücadelede de önemli operasyonlara imza atıldığını belirtti.

AA8 Temmuz 2025 Salı 18:40 - Güncelleme:
Hudutta asayiş berkemal: Kaçakçılara ve teröristlere geçit verilmedi
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Koç, Valiliğin toplantı salonunda düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" sonrası yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyip başsağlığı dileğinde bulundu.

Haziran ayında terör örgütlerine yönelik 45 operasyon düzenlendiğini belirten Koç, "Bu operasyonlarda 4 şahıs gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi örgütlere yönelik 3 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınmıştır." diye konuştu.

Koç, 3 kaçakçılık operasyonu düzenlendiğini, gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığını ve yerel bir organize suç çetesinin çökertildiğini kaydetti.

12 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Koç, "32 uyuşturucu olayına müdahale edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 10 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bu şahısların tamamı tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Valilik koordinasyonunda güvenlik birimlerinin sınırda ve içeride insan kaçakçılığına karşı kararlı ve kesintisiz bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"İlimizde haziran ayında 13 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu yapıldı. 3 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 5 araca el konulmuştur. Hudut birliklerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 427 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. İlimizde 5 adet mobil göç noktası bulunmakta olup 6 bin 464 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 37 düzensiz göçmen tespit edilmiştir."

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