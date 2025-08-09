İSTANBUL 31°C / 23°C
Güncel

Hukuk fakülteleri için ilk 125 bin şartı

YÖK Başkanı Erol Özvar, '2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ9 Ağustos 2025 Cumartesi 13:53 - Güncelleme:
Hukuk fakülteleri için ilk 125 bin şartı
2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının "2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere" ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır.

Bilindiği üzere tercih süreci 13 Ağustos'a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

