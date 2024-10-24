İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2024 Perşembe / 21 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2438
  • EURO
    37,0819
  • ALTIN
    3013.4
  • BIST100
    8863.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları açıklandı
Güncel

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Eylül'de yapılan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 11:48 - Güncelleme:
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları açıklandı
ABONE OL

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu sınavlara ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği kapsamında, adli ile idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olma şartı getirilmişti.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, ilk kez yapıldı.

  • ÖSYM sonuç açıklama
  • Hukuk sınav sonuçları
  • İdari Yargı ön sınav

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.