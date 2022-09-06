Hukuk ve yargı alanında '2053 vizyon' çalışmaları başlatıldı

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde dile getirdiği 2053 hedefleri doğrultusunda Bakanlık birim amirleri ile Dikmen Hakimevi'nde toplantı gerçekleştirdi.

Burada konuşan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda tüm taraflarıyla yargı ve hukuk dünyasının 2053 vizyonunu oluşturmaya başlaması yönünde talimat verdiğini anımsattı.

Yargı ve hukuk alanında yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlar konusunda start verdiklerini aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

"2053 hedefleri doğrultusunda yargı ve hukuk alanında hangi adımların atılacağı, vatandaşlarımızın adalete erişiminde hangi önceliklerin belirleneceği konusu Adalet Bakanlığımız tarafından kapsamlı olarak değerlendirilecektir. Dünyada uygulamaları da inceleyerek hukuk ve yargı alanında 2053 vizyonunu hep birlikte oluşturacağız. Bu çalışmaları yaparken yargının tüm tarafları ile bir araya gelerek 2053 hedefleri doğrultusunda atılması gereken adımlar konusunda yeni bir strateji belgesi hazırlayacağız."

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YARGITAY'DA AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül'de Yargıtay'da yapılan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasında yargı ve hukuk dünyasında 2053 vizyonuna vurgu yapmıştı.

Erdoğan, "Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm taraflarıyla yargı ve hukuk dünyamız 2053 vizyonunu oluşturmaya başlamalıdır. Yeni sivil Anayasadan kurumsal kapasitenin, ülkenin ve dünyanın değişen şartlarına göre geliştirilmesine kadar her konu bu vizyonun içinde yerini almalıdır." ifadelerini kullanmıştı.