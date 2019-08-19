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Hükümetten memura yeni zam teklifi

Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4,4, 2021'de yüzde 3,3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.

  • AA
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Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın arasında Bakanlıkta sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Bakan Selçuk, görüşmede, Kamu İşveren Heyeti adına 2020'de yüzde 4,4, 2021'de yüzde 3,3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu.

İLK TEKLİF YÜZDE 3,5 + 3'TÜ

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı.

2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

MEMUR-SEN MÜZAKERE SÜRECİNİN UZAMASI İÇİN BAŞVURU YAPACAK

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon genel merkezinde, Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: 
 
"Yarın sona erecek müzakere sürecinin 2 gün daha uzatılması için bugün bakanlığa yazılı başvuru yapacağız.
 
İki tane husus var. İlki müzajere sürecini uzatmak, ikincisi hiç zaman kaybetmeden zam oranını yükseltmek.
 
Yeni ve daha büyük bir adım atılacak, yeni teklifi en geç bugün bekliyoruz. "

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