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Hulki Cevizoğlu: Ben Kanal İstanbul'a 'evet' diyen bir Atatürkçüyüm

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, bir Atatürkçü olarak Kanal İstanbul projesini desteklediğini belirterek, 'Kanal İstanbul tartışmasını başka noktalara getirerek, arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin bitmesi gerekiyor.' dedi.

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19 Nisan 2021 Pazartesi 22:42 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 23:13
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Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul'a dair açıklamalarda bulundu.

Kanal İstanbul'un önemine değinen Cevizoğlu, "Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm. Kızanlar olacaktır sözleri ile açıklamasına başlayan Cevizoğlu, "Atatürkçü geçinen partiler de Kanal İstanbul üzerinden sahte söylemlerle rant peşinde koşmayacaktır. Arkalarına Atatürk'ü alarak siyaset yapan muhalefetin artık ortadan kalkması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

Kanal İstanbul'a neden hayır dediğimizi sakin bir şekilde tartışabilirsek, ne kadar saçma argümanlar öne sürüldüğünü fark edeceğiz diyen Cevizoğlu, "Neymiş Montrö'ye engelmiş, engel mengel değil, dünyadaki kanalları izleyelim sevgili Atatürkçüler, Süveyş Kanalı'na bakalım, bu kanal Osmanlılar tarafından yapılmış Mısır idare ediyor. Mısır bu kanala hükmediyor, dünyanın parasını kazanıyor. Türkiye tek kuruş para almıyor. Bu ayıp ve skandaldır. Savaş gemileri, tankerler, yabancı gemiler geçecek, biz para almayacağız. Eğer bu boğazlar bize aitse, neden parasız yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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