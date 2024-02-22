Hull City'nin genç yıldızı devleri peşine taktı

Türk işadamı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Jaden Philogene, performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Premier Lig ekipleri ve Avrupa'nın diğer büyük liglerindeki bazı takımlar, 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunu listeye almış durumda.

Haberde bu takımların gelecek yaz transfer döneminde Philogene için Hull City'nin kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

Hull City'nin sezon başında 5.7 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Jaden Philogene bu sezon takımıyla çıktığı 20 maçta 8 gol 6 asist kaydetti