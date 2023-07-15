Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016 yılında kalkıştığı hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, o gece yaşadıklarını Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye anlattı.

Akar, "O gece size silah çekilmişti. Nasıl bir ruh halidir bu? Emrinizdeki subay size silah çekiyor. O an ne hissettiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Evet o gece unutamadığım olaylardan biri de alnıma silah dayanmasıydı. Silahı dayayan hain sürekli olarak "Oturun, sakin olun yoksa sıkarım" diye tehdit ediyordu. Daha o onda "Sık ulan sık şerefsiz" diye bağırdım."