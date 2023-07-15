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Hulusi Akar 15 Temmuz gecesini anlattı! ''Sık ulan şerefsiz''

Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatı. Akar, 'Silahı dayayan hain sürekli olarak 'Oturun, sakin olun yoksa sıkarım' diye tehdit ediyordu. Daha o onda 'Sık ulan sık şerefsiz' diye bağırdım.' dedi.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Hulusi Akar 15 Temmuz gecesini anlattı! ''Sık ulan şerefsiz''
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Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016 yılında kalkıştığı hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, o gece yaşadıklarını Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye anlattı.

Akar, "O gece size silah çekilmişti. Nasıl bir ruh halidir bu? Emrinizdeki subay size silah çekiyor. O an ne hissettiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Evet o gece unutamadığım olaylardan biri de alnıma silah dayanmasıydı. Silahı dayayan hain sürekli olarak "Oturun, sakin olun yoksa sıkarım" diye tehdit ediyordu. Daha o onda "Sık ulan sık şerefsiz" diye bağırdım."

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