Hulusi Akar ''Çanakkale ruhu''nu işaret etti! ''Aşamayacağımız engel yok''

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu. Eyüpsultan Belediyesi organizasyonuyla, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya gelen Akar, en yüksek rütbe, şan ve şerefin şehitlik olduğunu söyledi.

"ÇANAKKALE RUHUNU SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ SÜRECE AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK"



Bu topraklarda huzur içinde yaşanmasında en büyük payın şehitlere ait olduğunu belirten Akar, "Çanakkale ruhunu sürdürdüğümüz sürece bizim aşamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz güçlük yok." ifadesini kullandı.



Akar, şehitlere ve gazilere verdikleri öneme vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz başımızın tacı. Gazilerimizle birlikte şehitlerimiz, bizim buradaki başarılarımızın birinci kahramanı. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları da bizim başımızın tacı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, gerçekten şehit ailelerimize ve gazilerimize hiçbir ülkenin, hiçbir ordunun yapmadığı kadar, elimizden geldiğince bütün imkanlarımızı seferber edip onların yanında olmaya çalıştık, çalışacağız. Ne yapsak az. Bunun da farkındayız. Fakat burada her şeyin yapılmakta olduğunu da herkesin bilmesi lazım."

"MEHMETÇİK'İN NEFESİ, TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

Terör örgütleriyle, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde, büyük ve güçlü bir ülke olmasının engellenmek istendiğine dikkati çeken Akar, konuşmasına şöyle devam etti:



"Şuna inanın, Mehmetçik için hiçbir şey değişmiyor. Bizim terörle mücadelemizde kim olursa olsun karşımızda onunla mücadeleye devam edeceğiz. Mehmetçik'in nefesi, teröristlerin ensesinde. Allah'ın izniyle, sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla 40 yıldan beri bu asil milletin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Mehmetçik şu anda bunları ülkemizden süpürdü, Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde de onların tepesine bindi, barınaklarını, sığınaklarını, korunaklarını, sözde karargahlarını başlarına yıktılar, yıkmaya devam ediyorlar. Kazdıkları hendeklere gömdüler, gömmeye devam ediyorlar ve gömecekler inşallah."

"EN ÖNEMLİ KONU BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ"

Terör örgütlerinin arkasında kim olursa olsun milleti bu terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Akar, bazı kesimlerin içeriden ve dışarıdan fitne-fesatla Türkiye'nin terörle mücadelesine gölge düşürmeye çalıştıklarını ifade etti.



Kimsenin dini, etnik ve mezhepsel kökenli ile ilgilenmediklerini, tek hedeflerinin teröristler olduğunu kaydeden Akar, "Bizim için en önemli konu birlik ve beraberliğimiz. 85 milyon tek yürek, tek yumruk olduğu müddetçe bizim yenemeyeceğimiz hedef, aşamayacağımız güçlük, engel yok. Hiçbir şekilde aramıza fitne sokmayacağız. Bu bir zihniyet meselesi. Siyasi düşünceler ayrı fakat diğer taraftan da devletimize sahip çıkma meselesi." dedi.

Türkiye'nin önceki dönemlerde dışardan parasını ödediği silahı, mühimmatı, aracı alamadığını hatırlatan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olağanüstü desteği, gayreti ve yol göstermesiyle şu anda Silahlı Kuvvetler'in silah, araç-gereç ihtiyacının yüzde 80'ini yerli ve milli olarak karşılayabilir hale geldiğini belirtti.

Milletin bekası, halkın refahı için çalışmayı borç bildiklerini belirten Akar, "Bu beka konusunda, güvenlik konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi.' anlayışıyla yapmamız gerekenleri yaptık, yapacağız." diye konuştu.

İSRAİL ELEŞTİRİSİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Akar, orada bir savaş değil, katliam yaşandığını söyledi.



Akar, "Bunlarda ahlak da bitmiş, hukuk da bitmiş, daha da ötesi insanlık bitmiş. Fakat bunlar bir gün bunun hesabını verecekler. Ne kadar kapatırlarsa kapatsınlar, örterlerse örtsünler, Orta Doğu'da, Avrupa'da, Amerika'da yönetimler ne kadar kör ve sağır olurlarsa olsunlar, bütün insanlar, birazcık vicdanı, aklı, duygusu olan herkes Filistin için ayakta." değerlendirmesini yaptı.

Programda, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da şehit aileleri ve gazilere selamlama konuşması yaptı.