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Hulusi Akar'dan YSP'li Oluç'a sert tepki: Burayı pazar yerine çevirdiniz

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Görüşmelere katılan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar burada bir konuşma yaptı. Tezkere görüşmesi sırasında Akar ile Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç arasında gerilim yaşandı. Türkiye'de yabancı unsurların olmadığını belirten Akar, 'Art niyet yoksa burada bir bilgi eksikliği var. Burayı pazar yerine çevirdiniz. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Bilgi problemi var! Görüşelim netleştirelim. Herhangi bir şekilde yabancı unsurların Türkiye'ye gelmesi kesinlikle söz konusu değil.' diyerek Oluç'a tepki gösterdi.

18 Ekim 2023 Çarşamba 08:01 - Güncelleme:
Hulusi Akar'dan YSP'li Oluç'a sert tepki: Burayı pazar yerine çevirdiniz
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AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM'de tezkere görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ile gerginlik yaşadı.

TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı. Görüşmeler sırasında konuşan Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, tezkereye CHP'nin "Türkiye'de yabancı asker istemiyoruz" diyerek karşı çıkmasını eleştirdi.

"BURAYI PAZAR YERİNE ÇEVİRDİNİZ"

TBMM'de yapılan tezkere görüşmeleri sırasında AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile HDP'li Hakkı Saruhan Oluç arasında gerilim yaşandı. Hulusi Akar, "Türkiye'de yabancı unsurların olmadığını belirten Akar, 'Art niyet yoksa burada bir bilgi eksikliği var. Burayı pazar yerine çevirdiniz." diyerek HDP'li Oluç'a tepki gösterdi.

"YABANCI UNSURULARIN TÜRKİYE'YE GELMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

2014'ten beri CHP'nin tezkereye 'evet' dediğini hatırlatan AK Partili Akar, "Bilgi problemi var. Herhangi bir şekilde yabancı unsurların Türkiye'ye gelmesi söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Bu komisyonun üyesi olmanın bir gereği bu." dedi.

KILIÇDAROĞLU: YABANCI ASKER POSTALI İSTEMİYORUZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tezkereye hayır oyu vereceklerini belirterek "Biz kendi ülkemizde kadınıyla, erkeğiyle, vatanseveriyle ve bayrağını sevenle kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'NİN "DEAŞ'LA MÜCADELE ORTAK KOMİSYONU" ÜYESİ OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği ifadeler 2014 yılından beri Meclis'te kabul edilen tezkerelerde yer alıyor. 2014'ten beri de Türkiye'de Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği üzere "yabancı asker postalı" bulunmadı. Söz konusu ifadelerin tezkere metninde yer alması Türkiye'nin "DEAŞ'la Mücadele Ortak Komisyonu" üyesi olmasından kaynaklanıyor.

TEZKERE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının, milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği vurgulandı.

Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine dikkatin çekildiği tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

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