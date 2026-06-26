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Hurda araçları çalıntı lüks araçlara dönüştürdüler: Büyük operasyonla çökertildiler

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen 'Oto Kapan' operasyonunda, ağır hasarlı araçların şasi ve motor bilgilerini çalıntı veya hacizli araçlara aktararak 'change' işlemi yapan şebeke çökertildi. 50 ekip ve 150 personelin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 75 milyon lira olan 37 araca el konulurken, 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kendi aralarında 25 milyon liralık şaibeli para transferi yaptığı da tespit edildi.

AA26 Haziran 2026 Cuma 10:36 - Güncelleme:
Hurda araçları çalıntı lüks araçlara dönüştürdüler: Büyük operasyonla çökertildiler
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Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen "Oto Kapan" operasyonu kapsamında, deprem, trafik kazası ve yangın sonucu ağır hasar alarak tamiri mümkün olmayan araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin, çalıntı, aranan, yakalamalı, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılmak suretiyle "change" işlemi yapıldığı, bu şekilde oluşturulan araçların üçüncü şahıslara satılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Asayiş Daire Başkanlığı ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ile Teknik Takip ve İzleme Büro amirliklerince yürütülen operasyon kapsamında, Konya'da 21, il dışında 16 olmak üzere 37 araçta yapılan incelemelerde bunların "change" olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında Konya'da 21, İstanbul'da 3, Diyarbakır, Kayseri ve Antalya'da 2'şer, Ankara, Sakarya, Amasya, Hatay, Malatya, Şırnak ve Samsun'da 1'er olmak üzere toplam 37 araca el konuldu.

Ele geçirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu, şüpheliler arasında yaklaşık 25 milyon lira tutarında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen para transferleri yapıldığı tespit edildi.

50 ekip ve 150 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilere ait 15 ikamet ve 7 iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, çok sayıda araç satış sözleşmesi, vekaletname, tescil kaydı bulunmayan plaka ve araç ruhsatı ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • konya
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