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Güncel

Hurda araçların yandığı alanda bir gün sonra iş yeri çalışanının cesedi bulundu

Ankara'da, dün sanayi sitesindeki araç hurdalığında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Bugün yanan hurda araçlardan birisinin içinde Yunus Emre Sakarya'nın (20) cesedi bulundu.

DHA27 Mart 2021 Cumartesi 15:57 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 17:29
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Yenimahalle ilçesi Ayyıldız Sanayi Sitesindeki araç hurdalığında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Hurda araçların alev aldığını görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üst üste bulunan hurda otomobilleri saran alevler kısa sürede söndürüldü. Çevrede araştırma yapılırken, hurdalıkta kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Ancak bugün, hurdalıkta çalıştığı öğrenilen Yunus Emre Sakarya (20) için yakınları kayıp başvurusu yaptı. Bunun üzerine dün yanan bölgede araştırma yapıldı. Polis ve itfaiyenin çalışması sonucu üst üste bulunan hurda otomobillerden alttakinin içinde Yunus Emre Sakarya'nın cesedine ulaşıldı. Sakarya'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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