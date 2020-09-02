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Hurdalardan yarım tonluk büst yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, hurda ve elektronik atıkların geri dönüşümde değerlendirilmesine dikkat çekmek için yarım ton ağırlığında büst yaptı.

DHA02 Eylül 2020 Çarşamba 12:05 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 13:02
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Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mervan Altınorak, Sıfır Atık projesine destek vermek için hurda ve plastik atıklarla yaptığı heykellere yenisini ekledi. Altınorak, bin 900 saatte 3 metre yüksekliğinde, 1,5 metre eninde ve yarım ton ağırlığında büst yaptı. Mervan Altınorak, "Metal ve elektronik atıklarla yaptığım büst çalışmam tamamlandı. Büstü yaklaşık bin 900 saatte tamamladım. Yarım ton metal ve elektronik atık kullandım. Bunun da nedeni, elektronik atıkların da geri dönüşümde değerlendirilebileceğine dikkat çekmekti” dedi.

'SIFIR ATIK PROJESİNİ DESTEKLİYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünü yaptığı Sıfır Atık projesine destek amaçlı böyle bir büst yaptığını ifade eden Altınorak, çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

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