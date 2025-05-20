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  • Hurdaya dönen otomobili gören kamyon şoförü yıkıldı: Kimseye bir şey oldu mu?
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Hurdaya dönen otomobili gören kamyon şoförü yıkıldı: Kimseye bir şey oldu mu?

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan kamyon, yüksek gerilim hattı direğini devirdikten sonra tarlaya uçtu. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözyaşları içinde “Kimseye bir şey oldu mu, lütfen bana doğruyu söyleyin” diyerek fenalık geçirdi.

IHA20 Mayıs 2025 Salı 11:21 - Güncelleme:
Hurdaya dönen otomobili gören kamyon şoförü yıkıldı: Kimseye bir şey oldu mu?
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Antalya'da kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Yüksek gerilim hattı direğini devirdikten sonra tarlaya girerek durabilen kamyon sürücüsü hurdaya dönen aracı görünce, "Kimseye bir şey oldu mu, lütfen bana doğruyu söyleyin' diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 Karayolun üzerinde meydana geldi. Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Gökhan Ö.'nün kullandığı 15 PN 533 plakalı kamyon, Aksaz ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan Osman Y.'nin kullandığı 07 JM 634 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje çıkarak hurdaya dönerken, kamyon yol kenarındaki yüksek gerilim hattı direğini devirdikten sonra tarlaya girerek durabildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, sağlık ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Bölge Trafik ve AEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri Gökhan Ö. ve Osman Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Mustafa S. Y. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"KİMSEYE BİR ŞEY OLDU MU?" DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Gökhan Ö., hastaneye götürülmek üzere alındığı ambulansta, hurdaya dönen otomobilde bulunanların sağlık durumunu sorarak "Kimseye bir şey oldu mu? Lütfen bana doğruyu söyleyin. Ben 12 yaşında bir kız babasıyım" diyerek başını ellerinin arasına alıp gözyaşı döktü. Sağlıkçıların araçta bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğunu söylemesi üzerine "Gerçekten kimseye bir şey olmadı mı, ben size güveniyorum" diye konuştu. Kazaya şahit olan bir vatandaş, kamyonun ışıkta bekleyen otomobile hızla gelip vurduğunu ve aracı savurduğunu söyledi.

DEVRİLEN DİREK VE KABLOLAR YOLU KAPATTI

Kamyonun ışıkta bekleyen otomobilin ardından çarptığı yüksek gerilim hattının bulunduğu direk yola devrilirken, direk ve kabloların yolu kapatması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. AEDAŞ ekipleri kabloları ve direği kaldırarak yolun trafiğe açılmasını sağladı.

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