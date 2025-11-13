Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce 5 yaşındaki oğluyla evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Huriye Helvacı'nın ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kayıp anne ve çocuğun otopsisi tamamlandı

KAYIP CEP TELEFONU ARANIYOR

Kastamonu'da yaşayan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın (5) Köseali köyü yakınlarında orman içerisindeki cesetlerinin bulunduğu olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Huriye Helvacı'nın kıyafetleri, cesedine 15 metre uzaklıkta bulundu. Çıplak halde bulunan Huriye Helvacı'nın cesedinde delici ya da kesici alet veya darp izine rastlanmadı. Bölgede yürütülen çalışmalarda kadının çantasına da ulaşıldı ancak cep telefonu bulunamadı.

Kayıp annenin cesedi "kuzgun" takibiyle bulundu

ÇELİŞKİLİ İFADELER ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un çelişkili ifadeleri kafaları karıştırdı. Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf eden Mustafa Uzun "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla ilgim yok" ifadelerini kullandı. Uzun, "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk" ifadelerini kullandı.

Uzun, Helvacı'nın kaybolduğu gün de telefonda görüştüklerini anlattı. Uzun savcılıktaki ifadesinde 12 gün boyunca görüştüğü Huriye Helvacı'nın numarasını cep telefonuna kaydetmediğini söyledi.

Anne ile oğlunun cansız bedeni bulundu

ARAMA VE MESAJ KAYITLARI SİLİNMİŞ

Öte yandan anne ile oğlu kaybolduktan sonra Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği tespit edildi.

Osman bulunduğu esnada bölgenin sarp ve yoğun ormanlık olması nedeniyle ekiplere yardım ettiğini söyleyen köylülerden Hakkı Şahin ise, "Ben araziyi biliyorum diye beni aradılar, Gittim indirdim ekipleri. Çocuk yüz üstü yatıyordu. Oraya inmek çok zor. Hakikaten inmek zor nasıl indiler anlamış değilim" diye konuştu.

Annenin iddiaları akılları karıştırdı: Kavga etmişlerdi