İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3014
  • EURO
    50,699
  • ALTIN
    6718.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • HÜRJET, İspanya'da saygı uçuşu gerçekleştirdi
Güncel

HÜRJET, İspanya'da saygı uçuşu gerçekleştirdi

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, İspanya'nın Adamuz kasabasında yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenlerin hatırasına saygı uçuşu yaptı.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 20:56 - Güncelleme:
HÜRJET, İspanya'da saygı uçuşu gerçekleştirdi
ABONE OL

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) pilotları, İspanya'ya ihracat sözleşmesi imzalanan HÜRJET uçaklarıyla kazada yaşamını yitirenler anısına uçtu.

HÜRJET pilotları uçuş sırasında İspanyolca "Bu uçuş, İspanya'nın Adamuz kasabasında meydana gelen trajik tren kazasında hayatını kaybedenlerin anısına, derin bir acı ve saygıyla ithaf edilmiştir." yazılı dövizler taşıdı.

TUSAŞ'ın konuya ilişkin paylaşımında da "Bu uçuş, İspanya'nın Adamuz kasabasında yaşanan elim tren kazasında hayatını kaybedenlerin hatırasına saygıyla adanmıştır. Kazada hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyor; İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Malaga-Madrid seferini yapan, 317 yolcunun bulunduğu, İryo şirketine bağlı hızlı trenin son üç vagonu 18 Ocak pazar günü yerel saatle 19.39'da (TSİ 21.39) Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesi yakınlarında raydan çıkmış, bu sırada karşı yönden gelip Huelva'ya doğru giden ve 100 yolcu taşıyan Renfe şirketine bağlı tren raylara devrilen vagonlara çarpmıştı.

Kazada 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmiş, İspanya'da kaza sebebiyle dün 3 günlük "ulusal yas" ilan edilmişti.

HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına yönelik 2,6 milyar avro değerinde anlaşma yapılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.