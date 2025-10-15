Hüseyin amcanın bayrak sevgisi duygulandırdı! ''Ben onsuz yola çıkmam''

Danişment Jandarma Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda kimlik denetimi için durdurulan Bayburtlu Hüseyin Kaya, Bayburt İl Jandarma Komutanlığında görevli bir personelle kısa bir sohbete başladı.

Kimlik kontrolünün ardından sohbete devam eden Kaya, jandarma personeline nereli olduğunu sordu. Farklı bir memleketten olan jandarma personeli, "Her yer bizim, bayrağın dalgalandığı her yer bizim" yanıtını verdi.

Bu cevabın üzerine Kaya, aracının içinde bulunan şanlı Türk bayrağını işaret edip, "Bu bayraksız arabaya binilmez" diyerek, bayrağa olan derin bağlılığını dile getirdi.

Kaya'nın bu içten sözleri karşısında duygulanan jandarma personeli de, "Allah bayrağımızın gölgesinde yaşamayı hepimize nasip etsin. Rabbim gölgesini eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Bayrak ve vatan sevgisinin nesiller arası köprü kurduğu bu samimi anların ardından Kaya, jandarma ekiplerini Allah'a emanet ederek, yolculuğuna devam etti.