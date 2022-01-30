Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın nereli ve kaç yaşında?

30 Ocak 2022 Pazar 10:58 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 10:58

Hüseyin Aydın kimdir? Tarım ve Kredi Kooperatifleri'nin Merkez Birliği'ne Genel Müdür olarak atanan Hüseyin Aydın, 2005 yılında Halk Bankası Genel Müdürlüğü görevini icra etti. Fahrettin Poyraz'ın yerine Genel Müdür olarak atanan Hüseyin Aydın nereli ve kaç yaşında? İşte Hüseyin Aydın'ın hayatı ve daha önce yaptığı görevler

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde görev değişimi yaşandı. Görevden ayrılan Fahrettin Poyraz'ın yerine Hüseyin Aydın atandı. İşte Ziraat Bankası eski genel müdürü Hüseyin Aydın'ın biyografisi...

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

Hüseyin Aydın, 1959 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nde tamamlayan Hüseyin Aydın, meslek hayatına ise Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunan Hüseyin Aydın, 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu.