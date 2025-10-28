İSTANBUL 19°C / 10°C
Güncel

Hüseyin Gün, firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün gizli kasasıyla ortak çıktı

Casusluk soruşturmasında tutuklanan Hüseyin Gün'ün FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün kasası ve firarının planlayıcısı Aytaç Ocaklı ile ortak olduğu ortaya çıktı.

28 Ekim 2025 Salı 08:16
Hüseyin Gün, firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün gizli kasasıyla ortak çıktı
İstanbul'da casusluk şebekesine yönelik yürütülen soruşturmada, İsrail, İngiltere ve Amerika lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Hüseyin Gün'ün derin istihbarat bağlantıları deşifre oldu.

Sabah'ın haberine göre, Hüseyin Gün'ün FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün kasası ve firarının planlayıcısı Aytaç Ocaklı ile 2010'da Avores Uluslararası Ticaret Savunma Sanayi Limited şirketine ortak olduğu ortaya çıktı.

Şirketin adresinin Gün'ün manevi annesi olan ve vefat eden Seher Erçili Alaçam'ın şirketlerine ait ofisle aynı olduğu belirlendi.

Zekeriya Öz

Gün'ün 17 Temmuz 2013'te şirketteki hisselerinin büyük bir bölümünü kendisi de yurtdışında olan Aytaç Ocaklı ve eşine devrettiği belirlendi.

Hüseyin Gün

Ocaklı'nın Ukrayna'ya firar etmesinin ardından şirketteki hisselerin eşi Yasemin Ocaklı'ya devredildiği kaydedildi.

Aytaç Ocaklı

