25 Şubat 2020 Salı 14:09 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 14:09

Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek neden öldü? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Mısır basını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 92 yaşında öldüğünü duyurdu. . Muhammed Hüsnü Said Mübarek (d. 4 Mayıs 1928), Mısırlı asker ve devlet adamı. 1981-2011 yılları arasında Mısır cumhurbaşkanı. 2011'in Ocak ayında başlayan yaygın halk gösterilerinden sonra, önce 10 Şubat 2011 tarihinde yetkilerini yardımcısı olan Ömer Süleyman'a devretti, ertesi gün de görevinden istifa etti.

HÜSNÜ MÜBAREK HAYATINI KAYBETTİ

Mısır basını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 92 yaşında öldüğünü duyurdu.

HÜSNÜ MÜBAREK KİMDİR?

Muhammed Hüsnü Said Mübarek (d. 4 Mayıs 1928), Mısırlı asker ve devlet adamı. 1981-2011 yılları arasında Mısır cumhurbaşkanı. 2011'in Ocak ayında başlayan yaygın halk gösterilerinden sonra, önce 10 Şubat 2011 tarihinde yetkilerini yardımcısı olan Ömer Süleyman'a devretti, ertesi gün de görevinden istifa etti.

Kahire'deki Mısır Askeri Akademisi'ni (1949) ve Bilbays'taki Havacılık Akademisi'ni bitirdi (1950). Sovyetler Birliği'nde ileri uçuş ve bombardıman teknikleri konusunda öğrenim gördü. Mısır Hava Kuvvetleri'nde çeşitli görevler üstlendikten sonra 1966-69 arasında Hava Akademisi komutanlığını yürüttü. 1972'de Enver Sedat tarafından hava kuvvetleri komutanlığına getirildi. Ekim 1973'te İsrail'le yapılan Yom Kippur Savaşı'nın ilk günlerinde Mısır Hava Kuvvetleri'nin elde ettiği başarılarda önemli rol oynadı. Ertesi yıl mareşal oldu.

Nisan 1975'te devlet başkanı yardımcılığına atandı. Fas, Cezayir ve Moritanya arasında Batı Sahra'nın (İspanyol Sahrası) geleceğiyle ilgili anlaşmazlıkta arabuluculuk yaptı.