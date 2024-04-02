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  • Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışma filmleri aratmadı!
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Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışma filmleri aratmadı!

Sultangazi'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 32 yaşındaki İnan Sağlam ağır yaralandı. Sinema sahnelerini aratmayan çatışma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA2 Nisan 2024 Salı 09:45 - Güncelleme:
Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışma filmleri aratmadı!
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Olay, cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflardan biri, İnan Sağlam'a (32) tabancayla ateş açmaya başladı. Bunun üzerine Sağlam'ın yakınları da araçlarından çıkardığı pompalı tüfek ve tabancayla karşı tarafa ateş etmeye başladı ve çatışma çıktı. Bir süre devam eden çatışma, ilk ateş eden tarafın olay yerinden ayrılmasıyla son buldu. Olayda yaralanan tek kişi olan İnan Sağlam, yakınlarının yardımıyla hastaneye götürüldü. Sağlam'ın yakınlarından biri ise eline geçen tabure ile husumetlilerinin olay yerinde bıraktığı otomobile saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede emniyet şeridi çekerek yaptıkları incelemelerin ardından 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan İnan Sağlam'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ÇATIŞMA ANI FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Yaşanan çatışmayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, İnan Sağlam'ın tabancayla vurulmasıyla birlikte çıkan çatışma ve otomobilin tabureyle parçalanma anı yer aldı.

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