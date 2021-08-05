İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2021 Cuma / 27 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6303
  • EURO
    10,1567
  • ALTIN
    488.511
  • BIST100
    1435.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada bir kişi öldü
Güncel

Husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada bir kişi öldü

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

AA5 Ağustos 2021 Perşembe 12:42 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:42
ABONE OL

Merkez Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Ağaçlı Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ürkmez ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ürkmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ürkmez'in cenazesi, olay yerindeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.