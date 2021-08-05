Husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada bir kişi öldü

AA 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:42 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:42

Merkez Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Ağaçlı Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ürkmez ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bıçaklandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ürkmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ürkmez'in cenazesi, olay yerindeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.