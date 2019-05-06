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Husumetlisini bıçaklayarak, öldürdü

ADAPAZARI'nda aralarında husumet bulunan Halil K.(30) ile Ufuk Durmaz(25) cadde üzerinde karşılaşınca kan döküldü. Halil K., Ufuk Durmaz´ı biri kalbinden olmak üzere defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı. Yaralı halde kaçan katil zanlısının peşinden tabancasını ateşleyen Durmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • DHA
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İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Ufuk Durmaz ile Halil K. saat 14.30 sıralarında Çukurahmediye Mahallesi Sakarya Caddesi´nde karşılaştı. İkili önce tartıştı ardından kavga etmeye başladı. Bu sırada Halil K. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, Ufuk Durmaz'a art arda sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Durmaz, olay yerinden kaçan Halil K.'nın peşinden tabancayla ateş açtı. Kurşun isabet etmeyen Halil K., kaçtı.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan ve 1 bıçak darbesi kalbine isabet eden Ufuk Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Halil K.'yı yakalanmak için çok yönlü araştırma başlattı.
 

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