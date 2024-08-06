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Husumetlisini öldüren cinayet şüphelisi İran'a kaçarken yakayı ele verdi

Kars'ta husumetlisi olduğu Eren Budaklı'yı (26) takip ederek evinin önünde öldüren M.B. (40) Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a kaçmak isterken yakalandı.

DHA6 Ağustos 2024 Salı 13:52 - Güncelleme:
Husumetlisini öldüren cinayet şüphelisi İran'a kaçarken yakayı ele verdi
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Olay, 27 Temmuz'da merkez Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları Eren Budaklı'nın Kars'a geldiği bilgisini alan M.B., arkadaşı İ.H.Y.'nin (27) takip etmesi için araç kiraladı. İ.H.Y.'nin verdiği bilgi üzerine M.B., Budaklı'yı evinin önünde yanındaki ruhsatsız tabanca ile vurdu. Vücudunun 2 yerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Eren Budaklı, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan M.B.'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Olaya karışan ve gözaltına alınan İ.H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE VURDU, SONRA DARBETTİ

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda M.B.'nin Eren Budaklı'yı vurduktan sonra darbettiği ortaya çıktı. Görüntülerde M.B.'yi, Eren'in yakınlarının müdahale ederek uzaklaştırdığı anlar da görülüyor.

TIR'LA İRAN'A KAÇACAKTI

Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi M.B.'nin ise Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a geçeceği bilgisi üzerine polis, harekete geçti. M.B'.nin sınırı geçeceği TIR'ı tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Yakalanan M.B., Kars'a getirilerek gözaltına alındı. Kars Emniyet Müdürlüğü'nde susma hakkını kullanan M.B., adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen M.B., güvenlik tedbiri altında adliyeye getirildi.

  • Eren Budaklı
  • Karsta cinayet
  • Doğubayazıt katil

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