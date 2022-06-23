Husumetlisini tekerlekli sandalyede kurşunladı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Menemen ilçesi Zeytinlik Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, geçen yıllarda aralarında uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumet başlayan Şahin Kılıç ile Ö.E. karşılaştı. Ö.E., belinden çıkardığı tabanca ile tekerlekli sandalyedeki Şahin Kılıç'a peş peşe ateş etti. Baş ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılıç, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şahin Kılıç'ın "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "uyuşturucu kullanmak", "cinsel taciz", "motosiklet hırsızlığı" suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri, Ö.E.'yi saklandığı Gölcük Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında yakaladı. Ö.E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BİRBİRLERİNE VURUP, CEZAEVİNE GİRMİŞLER

Öte yandan Şahin Kılıç ile Ö.E.'nin, 3 yıl önce de yine uyuşturucu satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı, birbirlerini pompalı tüfekle yaraladıkları ve bir süre cezaevinde yattıkları belirtildi.